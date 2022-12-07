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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин высказался о своих успехах в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своих успехах в Национальной хоккейной лиге.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Мы в России видели матчи НХЛ только на видеокассетах, и только лучшие моменты. Когда ты приезжаешь сюда, то слышишь все истории громких имён, легенд… Приятно быть в этой компании. Это довольно крутая ситуация для меня, “Вашингтона” и болельщиков», — приводит слова Овечкина Edmonton Sun.

Напомним, 37-летний Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству забитых голов. За долгую карьеру в Северной Америке российский нападающий «Вашингтона» забросил 793 шайбы. Он уступает только Горди Хоу, у которого 801 гол, и Уэйну Гретцки с его рекордными 894 шайбами.

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