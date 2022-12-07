Александр Овечкин высказался о своих успехах в НХЛ

«Мы в России видели матчи НХЛ только на видеокассетах, и только лучшие моменты. Когда ты приезжаешь сюда, то слышишь все истории громких имён, легенд… Приятно быть в этой компании. Это довольно крутая ситуация для меня, “Вашингтона” и болельщиков», — приводит слова Овечкина Edmonton Sun.