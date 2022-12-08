Капризов грохнул два рекорда сломанной клюшкой! Русский самородок переписывает историю «Миннесоты»

13 матчей с очками подряд и 7 матчей с голами — таковы теперь рекорды «Миннесоты Уайлд», которые с сегодняшнего дня принадлежат российской суперзвезде. Кирилл Капризов забил необычный гол в ворота «Калгари» и вошел в историю своего клуба, установив новые планки по продолжительности обеих серий.

Шайба, заброшенная Капризовым, получилась необычной. Кирилл подправлял на пятачке дальний наброс, но в момент касания клюшкой шайбы орудие труда сломалось. На отскок шайбы это не повлияло — Капризов забил, а отлетевшие обломки клюшки лишь придали голу красочности. Это был 17-й гол Кирилла в нынешнем регулярном чемпионате. Правда, «Минннесоте» он не помог — «Дикари» уступили «Огонькам» со счетом 3:5.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-JLYeRTH9Y4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме этого, Капризов — обладатель самой длительной голевой серии в НХЛ в нынешнем сезоне. У Кирилла она составляет 7 матчей, у Никиты Кучерова и Джейсона Робертсона из «Далласа» — 6 матчей. Что же касается очковой серии, то здесь Капризов идет на третьем месте по продолжительности.

20 матчей серия длится у звезды «Торонто» Митча Марнера, который ее еще не завершил и может улучшить. 18 матчей с очками — завершившаяся серия Робертсона, к которому потихоньку подбирается Капризов (13).