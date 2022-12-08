Капризов грохнул два рекорда сломанной клюшкой! Русский самородок переписывает историю «Миннесоты»
Удивительный гол и великолепная статистика.
Удивительный гол и великолепная статистика.
13 матчей с очками подряд и 7 матчей с голами — таковы теперь рекорды «Миннесоты Уайлд», которые с сегодняшнего дня принадлежат российской суперзвезде. Кирилл Капризов забил необычный гол в ворота «Калгари» и вошел в историю своего клуба, установив новые планки по продолжительности обеих серий.
Шайба, заброшенная Капризовым, получилась необычной. Кирилл подправлял на пятачке дальний наброс, но в момент касания клюшкой шайбы орудие труда сломалось. На отскок шайбы это не повлияло — Капризов забил, а отлетевшие обломки клюшки лишь придали голу красочности. Это был 17-й гол Кирилла в нынешнем регулярном чемпионате. Правда, «Минннесоте» он не помог — «Дикари» уступили «Огонькам» со счетом 3:5.
Кроме этого, Капризов — обладатель самой длительной голевой серии в НХЛ в нынешнем сезоне. У Кирилла она составляет 7 матчей, у Никиты Кучерова и Джейсона Робертсона из «Далласа» — 6 матчей. Что же касается очковой серии, то здесь Капризов идет на третьем месте по продолжительности.
20 матчей серия длится у звезды «Торонто» Митча Марнера, который ее еще не завершил и может улучшить. 18 матчей с очками — завершившаяся серия Робертсона, к которому потихоньку подбирается Капризов (13).
«Как я забиваю? Да просто бросаю по воротам, стараюсь попасть по шайбе», — с улыбкой говорил Кирилл до игры и вполне оправдал собственные слова.