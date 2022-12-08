Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года
Два гола в пустые ворота.
Два гола в пустые ворота.
Начало декабря Александр Овечкин для себя вряд ли может назвать удачным. За последние семь дней его «Вашингтон» проиграл два матча из трех, так и не сумев залезть в зону плей-офф, а все, чем смог отметиться сам капитан «Столичных», — это две второстепенные голевые передачи в гостевой встрече с «Сиэтлом». И, как показывает практика, без голевой помощи от великого снайпера его команде крайне тяжело выигрывать — в нынешнем сезоне «Кэпиталз» взяли два очка всего четыре раза, когда их главная звезда уходила со льда без заброшенных шайб.
Однако сегодня парни Питера Лавиолетта смогли сделать счет 2:1 и сохранить его до конца третьего периода без помощи россиянина, а в последние две минуты дали своему лидеру закончить дело и максимально легко приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, оформив дубль в пустые ворота.
Причем после второго гола, ставшего для него 15-м в нынешней регулярке, он чуть не сцепился с Трэвисом Конекны, который несколькими секундами ранее не смог обработать передачу от партнера и зарядить из слота. Только непонятно, что конкретно взбесило канадца. Разве Великая Восьмерка виновата в его криворукости? Возможно, лидеру «Флацерз» показалось, что Овечкин намеренно не стал бросать по пустым и издевательски завез шайбу в ворота. Но какое его дело? Тем более что Александр молча и без эмоций покатил в сторону своей скамейки.
А что с цифрами? Там все очень даже неплохо. Теперь Овечкина отделяет всего 6 шайб от Горди Хоу и 99 от Уэйна Гретцки. Кто-то скажет, что москвич сегодня забросил «на халяву». Вот только у величайшего канадца по-прежнему на пять голов в пустые ворота больше. Да и сама Русская Машина в этом сезоне не злоупотребляет дешевыми голами. И если вечный рекорд в этом сезоне не падет, то достижение Мистера Хоккей вполне может оказаться перекрыто еще до Нового года.