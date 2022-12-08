Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года

Начало декабря Александр Овечкин для себя вряд ли может назвать удачным. За последние семь дней его «Вашингтон» проиграл два матча из трех, так и не сумев залезть в зону плей-офф, а все, чем смог отметиться сам капитан «Столичных», — это две второстепенные голевые передачи в гостевой встрече с «Сиэтлом». И, как показывает практика, без голевой помощи от великого снайпера его команде крайне тяжело выигрывать — в нынешнем сезоне «Кэпиталз» взяли два очка всего четыре раза, когда их главная звезда уходила со льда без заброшенных шайб.

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Однако сегодня парни Питера Лавиолетта смогли сделать счет 2:1 и сохранить его до конца третьего периода без помощи россиянина, а в последние две минуты дали своему лидеру закончить дело и максимально легко приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, оформив дубль в пустые ворота.

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Причем после второго гола, ставшего для него 15-м в нынешней регулярке, он чуть не сцепился с Трэвисом Конекны, который несколькими секундами ранее не смог обработать передачу от партнера и зарядить из слота. Только непонятно, что конкретно взбесило канадца. Разве Великая Восьмерка виновата в его криворукости? Возможно, лидеру «Флацерз» показалось, что Овечкин намеренно не стал бросать по пустым и издевательски завез шайбу в ворота. Но какое его дело? Тем более что Александр молча и без эмоций покатил в сторону своей скамейки.

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