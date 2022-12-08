Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
Ванкувер
44
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
Рейнджерс
15
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Аризона
82
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Бостон
04
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Миннесота
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
Баффало
49
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вашингтон
14
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. КХЛ
7.12
ЦСКА
Торпедо
24
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Эдмонтон
Аризона
82
05:00
Колорадо
Бостон
04
04:00
Калгари
Миннесота
53
03:30
Коламбус
Баффало
49
03:00
Филадельфия
Вашингтон
14
7.12
Анахайм
Каролина
ОТ
43
7.12
Сиэтл
Монреаль
24
7.12
Даллас
Торонто
04
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:33 (мск), источник: ТАСС

Овечкин сделал дубль в матче НХЛ против «Филадельфии», до рекорда Гретцки — 99 шайб

На счету российского нападающего теперь 795 шайб в регулярных чемпионатах лиги.

Вашингтон
Филадельфия
Миннесота
Калгари
Коламбус
Баффало
Бостон
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 10, 8.12.2022, 3:00

Филадельфия1Вашингтон4

ТАСС, 8 декабря. «Вашингтон» со счетом 4:1 одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии». Встреча прошла в ночь на четверг.

У победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (24-я минута), Дилан Строум (50), Александр Овечкин (59, 60), у проигравших — Кевин Хэйс (16).

Овечкин забросил обе шайбы в пустые ворота, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи.

В списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ Овечкин с 795 шайбами занимает третье место и уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 10, 8.12.2022, 4:00

Калгари5Миннесота3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил свою 17-ю шайбу в нынешнем сезоне в выездной игре с «Калгари» (3:5). Всего на счету Капризова 33 очка (17 шайб + 16 передач). Результативная серия россиянина теперь составляет 13 игр, Капризов стал единоличным рекордсменом клуба по этому показателю, ранее он делил первое место с Микаэлем Гранлундом (сезон-2016/17) и Кевином Фиалой (сезон-2021/22). Капризов забил в седьмом матче подряд, побив свой рекорд сезона-2021/22.

«Коламбус» дома проиграл «Баффало» (4:9). Защитник хозяев Владислав Гавриков и его партнер по команде форвард Егор Чинахов отдали по результативной передаче. Первой звездой матча признали американского нападающего гостей Тэйджа Томпсона, забившего пять шайб и сделавшего одну результативную передачу. «Бостон» на выезде победил действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (4:0).

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон», набрав 28 очков в 28 матчах, занимает шестое место, «Филадельфия» с 23 очками в 27 играх идет седьмой. В следующем матче «Вашингтон» примет «Сиэтл» 10 декабря, «Филадельфия» в этот же день на выезде сыграет с «Вегасом».

Читайте также
Коламбус
4:9
0:6, 2:3, 2:0
Баффало
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь