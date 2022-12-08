Овечкин сделал дубль в матче НХЛ против «Филадельфии», до рекорда Гретцки — 99 шайб

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 10, 8.12.2022, 3:00 Филадельфия 1 Вашингтон 4

ТАСС, 8 декабря. «Вашингтон» со счетом 4:1 одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии». Встреча прошла в ночь на четверг.

У победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (24-я минута), Дилан Строум (50), Александр Овечкин (59, 60), у проигравших — Кевин Хэйс (16).

Овечкин забросил обе шайбы в пустые ворота, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи.

В списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ Овечкин с 795 шайбами занимает третье место и уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 10, 8.12.2022, 4:00 Калгари 5 Миннесота 3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил свою 17-ю шайбу в нынешнем сезоне в выездной игре с «Калгари» (3:5). Всего на счету Капризова 33 очка (17 шайб + 16 передач). Результативная серия россиянина теперь составляет 13 игр, Капризов стал единоличным рекордсменом клуба по этому показателю, ранее он делил первое место с Микаэлем Гранлундом (сезон-2016/17) и Кевином Фиалой (сезон-2021/22). Капризов забил в седьмом матче подряд, побив свой рекорд сезона-2021/22.

«Коламбус» дома проиграл «Баффало» (4:9). Защитник хозяев Владислав Гавриков и его партнер по команде форвард Егор Чинахов отдали по результативной передаче. Первой звездой матча признали американского нападающего гостей Тэйджа Томпсона, забившего пять шайб и сделавшего одну результативную передачу. «Бостон» на выезде победил действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (4:0).