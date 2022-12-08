Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин преодолел рубеж в 600 очков в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вегас» со счетом 5:1.
ТАСС, 8 декабря. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде со счетом 5:1 обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Каапо Какко (7-я минута), Мика Зибанежад (46, 52), Филип Хытил (47), Алексис Лафренье (48). У «Вегаса» отличился Жонатан Маршессо (34). Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 26.
Российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин сделал три результативные передачи, набрав 602 очка (193 шайбы + 409 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он был признан второй звездой матча. 31-летний Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, проведя за это время 536 матчей. Помимо «Рейнджерс», он играл за «Чикаго» и «Коламбус». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата он набрал 33 очка (6 + 27).
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 31 очко в 28 матчах. «Вегас» проиграл первую за последние три матча игру, но остается лидером таблицы Тихоокеанского дивизиона с 39 очками в 28 матчах.
В следующем матче клуб из Нью-Йорка на выезде сыграет с «Колорадо» 10 декабря, «Вегас» в этот же день примет «Филадельфию».
В других матчах игрового дня «Эдмонтон» дома разгромил «Аризону» (8:2), российский форвард хозяев Клим Костин отметился шайбой и результативной передачей. «Сан-Хосе» на своем поле уступил «Ванкуверу» (5:6 ОТ). У проигравшей команды результативной передачей отметился форвард Александр Барабанов. В составе канадского клуба очки набрали нападающие Андрей Кузьменко (1 + 1) и Иван Михеев (1 + 0).