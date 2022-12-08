Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин преодолел рубеж в 600 очков в НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 10, 8.12.2022, 6:00 Вегас 1 Рейнджерс 5

ТАСС, 8 декабря. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде со счетом 5:1 обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Каапо Какко (7-я минута), Мика Зибанежад (46, 52), Филип Хытил (47), Алексис Лафренье (48). У «Вегаса» отличился Жонатан Маршессо (34). Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 26.

Российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин сделал три результативные передачи, набрав 602 очка (193 шайбы + 409 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он был признан второй звездой матча. 31-летний Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, проведя за это время 536 матчей. Помимо «Рейнджерс», он играл за «Чикаго» и «Коламбус». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата он набрал 33 очка (6 + 27).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 10, 8.12.2022, 5:30 Эдмонтон 8 Аризона 2

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 31 очко в 28 матчах. «Вегас» проиграл первую за последние три матча игру, но остается лидером таблицы Тихоокеанского дивизиона с 39 очками в 28 матчах.

В следующем матче клуб из Нью-Йорка на выезде сыграет с «Колорадо» 10 декабря, «Вегас» в этот же день примет «Филадельфию».