Форвард «Филадельфии» объяснил, почему полез в драку с Овечкиным после второго гола игрока

Российский капитан оформил дубль. Оба гола Овечкин забил уже в пустые ворота. После второй шайбы Конечны налетел на него и затеял драку.

«Я хочу сказать, что это могло выглядеть не так уж плохо. Я лично думал, что он укрыл шайбу и нанёс бросок с неудобной руки. Может быть, всё не так плохо, как я думал», — приводит слова Конечны Washington Hockey Now.