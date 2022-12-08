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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Филадельфии» объяснил, почему полез в драку с Овечкиным после второго гола игрока

Форвард «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны объяснил своё поведение после второго гола нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2022

Российский капитан оформил дубль. Оба гола Овечкин забил уже в пустые ворота. После второй шайбы Конечны налетел на него и затеял драку.

«Я хочу сказать, что это могло выглядеть не так уж плохо. Я лично думал, что он укрыл шайбу и нанёс бросок с неудобной руки. Может быть, всё не так плохо, как я думал», — приводит слова Конечны Washington Hockey Now.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

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