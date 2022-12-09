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18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Вашингтоне» оценили игру Овечкина и Кузнецова

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» оценили игру россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в регулярном чемпионате. Слова генерального менеджера команды Брайана Маклеллана приводит The Athletic.

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Источник: Reuters

«У Ови был довольно хороший год, мне нравится то, что он сделал. Нам нужно больше атакующих действий от Кузи. Карлсон пропускал матчи — он то был доступен, то не был», — заявил Маклеллан. Он подчеркнул, что эти спортсмены должны вести за собой команду.

37-летний Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. Он поразил ворота соперников 795 раз. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Всего в составе «Вашингтона» выступают четверо россиян. Помимо нападающих Овечкина и Кузнецова, в столичной команде играют защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев.

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