В «Вашингтоне» оценили игру Овечкина и Кузнецова

«У Ови был довольно хороший год, мне нравится то, что он сделал. Нам нужно больше атакующих действий от Кузи. Карлсон пропускал матчи — он то был доступен, то не был», — заявил Маклеллан. Он подчеркнул, что эти спортсмены должны вести за собой команду.
37-летний Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. Он поразил ворота соперников 795 раз. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.
Всего в составе «Вашингтона» выступают четверо россиян. Помимо нападающих Овечкина и Кузнецова, в столичной команде играют защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев.