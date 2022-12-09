В «Вашингтоне» оценили игру Овечкина и Кузнецова

«У Ови был довольно хороший год, мне нравится то, что он сделал. Нам нужно больше атакующих действий от Кузи. Карлсон пропускал матчи — он то был доступен, то не был», — заявил Маклеллан. Он подчеркнул, что эти спортсмены должны вести за собой команду.