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08:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). У «Вашингтона» отличились Энтони Манта (26-я минута), Маркус Юханссон (34), Ларс Эллер (59) и российский форвард Александр Овечкин (60), забросивший шайбу в пустые ворота. Овечкин, другой российский форвард Евгений Кузнецов и российский защитник Александр Алексеев записали на свой счет по результативной передаче. У «Сиэтла» шайбу забросил Адам Ларссон (18).

Овечкин забросил 500-ю шайбу в равных составах и вышел на четвертое место по данному показателю, уступая лишь Яромиру Ягру (538), Горди Хоу (566) и Уэйну Гретцки (617). Кроме того, Овечкин забросил 52-ю шайбу в пустые ворота в матчах НХЛ. Российский форвард уступает Гретцки (56) по количеству подобных голов.

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Вашингтон
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Сиэтл
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