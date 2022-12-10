Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). У «Вашингтона» отличились Энтони Манта (26-я минута), Маркус Юханссон (34), Ларс Эллер (59) и российский форвард Александр Овечкин (60), забросивший шайбу в пустые ворота. Овечкин, другой российский форвард Евгений Кузнецов и российский защитник Александр Алексеев записали на свой счет по результативной передаче. У «Сиэтла» шайбу забросил Адам Ларссон (18).

Овечкин забросил 500-ю шайбу в равных составах и вышел на четвертое место по данному показателю, уступая лишь Яромиру Ягру (538), Горди Хоу (566) и Уэйну Гретцки (617). Кроме того, Овечкин забросил 52-ю шайбу в пустые ворота в матчах НХЛ. Российский форвард уступает Гретцки (56) по количеству подобных голов.