Гол Сергачева с передачи Наместникова принес «Тампе» победу над «Флоридой»

Хоккей, НХЛ, Неделя 1011.12.2022, 00:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena, 19092 зрителя
|Андрей Василевский(Андрей Василевский)
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
|02:33
|Эрик Стаал
|08:40
|Патрик Марун(Энтони Чирелли, Каллан Фут)
|14:04
|Райан Ломберг
|14:07
|Брэндон Хагель
|14:36
|Аарон Экблад
|20:58
|Стивен Стэмкос
|23:33
|Иэн Коул
|26:02
|Зак Дэлпи(Джош Махура, Эрик Стаал)
|28:11
|Росс Колтон
|38:21
|Михаил Сергачев
|43:03
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
|47:22
|Михаил Сергачев(Каллан Фут, Владислав Наместников)
|47:22
|Командный штраф
|56:45
|Стивен Стэмкос(Ник Пол, Алекс Киллорн)
Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй), Каллан Фут (Тампа-Бэй)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0