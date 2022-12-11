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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Сергачева с передачи Наместникова принес «Тампе» победу над «Флоридой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз».

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На девятой минуте матча Пэт Марун открыл счёт. На 27-й минуте Зак Далле сравнял счёт. На 44-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты российский защитник Михаил Сергачёв с передачи другого российского форварда Владислава Наместникова увеличил преимущество хозяев. А итоговый счёт на табло установил Стивен Стэмкос на 57-й минуте.

В обеих командах в стартовом составе играли российские голкиперы. Андрей Василевский из «Тампы» совершил 24 сейва. А Сергей Бобровский сумел отразить 34 броска по своим воротам.

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Тампа-Бэй
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Флорида
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