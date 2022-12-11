Гол Сергачева с передачи Наместникова принес «Тампе» победу над «Флоридой»

На девятой минуте матча Пэт Марун открыл счёт. На 27-й минуте Зак Далле сравнял счёт. На 44-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты российский защитник Михаил Сергачёв с передачи другого российского форварда Владислава Наместникова увеличил преимущество хозяев. А итоговый счёт на табло установил Стивен Стэмкос на 57-й минуте.