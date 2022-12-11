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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Три очка Кросби и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз».

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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Ракелль, а также Сидни Кросби, который отметился по ходу матча дублем и записал на свой счёт одну результативную передачу. Российский форвард Евгений Малкин отметился ассистом.

Единственную шайбу гостей забросил Пейтон Кребс. Ему ассистировали Кайл Окпосо и Кейси Фицджеральд.

Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой кряду. «Баффало», в свою очередь, потерпел первое поражение за три последних матча.

В параллельном матче «Монреаль» уступил «Лос-Анджелесу». Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов записал на свой счёт голевую передачу.

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Питтсбург
3:1
2:0, 0:0, 1:1
Баффало
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