Хет-трик Рантанена принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко отметился голом

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. На 49-й минуте встречи усилиями Владимира Тарасенко «Сент-Луис» сравнял счёт, а на 59-й минуте хозяева льда вышли вперёд — отличился Брэндон Саад. «Колорадо» удалось спастись от поражения за восемь секунд до конца игрового времени — Рантанен оформил дубль.