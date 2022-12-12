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08:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Рантанена принес «Колорадо» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко отметился голом

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. На 49-й минуте встречи усилиями Владимира Тарасенко «Сент-Луис» сравнял счёт, а на 59-й минуте хозяева льда вышли вперёд — отличился Брэндон Саад. «Колорадо» удалось спастись от поражения за восемь секунд до конца игрового времени — Рантанен оформил дубль.

В овертайме «Колорадо» оформил победу всего через 29 секунд после начала дополнительного периода — вновь отличился Рантанен, записавший на свой счёт хет-трик.

В следующем матче «Сент-Луис» дома сыграет с «Нэшвиллом», а «Колорадо» примет «Филадельфию».

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Колорадо
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