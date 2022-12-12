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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

Коламбус
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе хозяев паркета в основное время отличились россиянин Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге, а также Бун Дженнер и Патрик Лайне. Дубль оформил Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

У гостей заброшенными шайбами отметились Блейк Лизотт, Джарет Андерсон-Долан, Адриан Кемпе и Анже Копитар, оформивший дубль.

В овертайме победу «Коламбусу» принёс точный бросок Джонни Годро.

Для «Коламбуса» эта победа стала второй подряд в регулярном чемпионате НХЛ, «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.

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Коламбус
6:5ОТ
2:0, 3:3, 0:2
Лос-Анджелес
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