Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме

В составе хозяев паркета в основное время отличились россиянин Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге, а также Бун Дженнер и Патрик Лайне. Дубль оформил Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.