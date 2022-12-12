Овечкину осталось забросить 97 шайб до повторения рекорда Гретцки

За две минуты до конца матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. Таким образом, российский форвард сократил отставание от Горди Хоу и Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Хоу 801 заброшенная шайба, а Гретцки удалось забить 894 гола.