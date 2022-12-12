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08:31 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкину осталось забросить 97 шайб до повторения рекорда Гретцки

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Виннипег
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Канада Лайф Центр» в Виннипеге, закончилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

За две минуты до конца матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. Таким образом, российский форвард сократил отставание от Горди Хоу и Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Хоу 801 заброшенная шайба, а Гретцки удалось забить 894 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил до трех шайб отставание от Гретцки по голам в пустые ворота.

В текущем сезоне Овечкин забросил 17 шайб и сделал 13 результативных передач в 30 матчах.

После 30 проведенных матчей «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 32 очка.

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Вашингтон
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