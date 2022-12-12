Овечкину осталось забросить 97 шайб до повторения рекорда Гретцки
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча, прошедшая на стадионе «Канада Лайф Центр» в Виннипеге, закончилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.
За две минуты до конца матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. Таким образом, российский форвард сократил отставание от Горди Хоу и Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Хоу 801 заброшенная шайба, а Гретцки удалось забить 894 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил до трех шайб отставание от Гретцки по голам в пустые ворота.
В текущем сезоне Овечкин забросил 17 шайб и сделал 13 результативных передач в 30 матчах.
После 30 проведенных матчей «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 32 очка.