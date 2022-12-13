Малкин забил 79-й победный гол в карьере. Он превзошёл достижение Ягра

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин на последней минуте встречи отметился заброшенной шайбой. К тому моменту счёт в игре был равным, однако гол Евгения принёс победу его команде.

Эта шайба стала для Малкина 79-й победной шайбой в карьере, что позволило ему обойти по данному показателю Яромира Ягра. Первым по количеству победных голов в составе «Пингвинз» является Сидни Кросби, у него 83 победных гола.