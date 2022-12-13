Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Эдмонтон
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Анахайм
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
Б
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Даллас
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
ОТ
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Миннесота
Эдмонтон
21
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
10
03:30
Оттава
Анахайм
30
03:00
Монреаль
Калгари
Б
21
03:00
Питтсбург
Даллас
21
03:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
ОТ
43
12.12
Вегас
Бостон
13
12.12
Аризона
Филадельфия
ОТ
54
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в овертайме

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время забросили Крис Крайдер (19-я минута), Винсент Трочек (34) и Каапо Какко (35). Победным голом в овертайме отличился Филип Хитил (63). У гостей отметились Нико Хишир (4), Доусон Мерсер (5) и Джек Хьюз (32).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу. Россиянин отличается голевыми передачами в шести матчах чемпионата подряд. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29.

Читайте также
Рейнджерс
4:3ОТ
1:2, 2:1, 0:0
Нью-Джерси
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ужасный промах лишил Англию шансов на титул: как был проклят ее лидер
'Дура законченная!' Из-за чего враждуют Тарасова и Роднина
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь