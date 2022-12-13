Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в овертайме

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время забросили Крис Крайдер (19-я минута), Винсент Трочек (34) и Каапо Какко (35). Победным голом в овертайме отличился Филип Хитил (63). У гостей отметились Нико Хишир (4), Доусон Мерсер (5) и Джек Хьюз (32).