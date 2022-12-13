Новый рекорд Панарина! Так часто в истории НХЛ ещё не пасовали с его позиции

«Нью-Йорк Рейнджерс» вернулся домой с выездного путешествия в хорошем расположении духа. Команда Жерара Галлана последовательно обыграла в гостях «Вегас Голден Найтс» (5:1) и «Колорадо Эвеланш» (2:1 Б), благодаря чему продлила победную серию до трёх матчей, чего с «синерубашечниками» не случалось в этом сезоне с конца октября — самого начала ноября. Не самая продолжительная, но всё-таки победная серия помогла «Рейнджерс» вернуться в виртуальную зону плей-офф, однако турнирное положение «Парней с Бродвея» всё ещё было очень далеко от желаемого.

И начало домашнего матча с «Нью-Джерси Дэвилз» явно не добавляло предпосылок к тому, чтобы «Рейнджерс» смогли продлить победную серию. Уже к пятой минуте первого периода настроение тренерскому штабу хозяев максимально сильно испортили Нико Хишир и Доусон Мерсер, чьи заброшенные шайбы разделили всего 100 секунд. Гол швейцарского форварда изначально даже записали на его соотечественника Йонаса Зигенталера, но впоследствии статистики НХЛ сумели разглядеть подправление со стороны форварда.

«Рейнджерс» выглядели растерянными и продолжали допускать серьёзные ошибки в своей зоне, при этом не навязывая оппоненту даже подобия встречной игры. Первый бросок в створ ворот Витека Ванечека был произведён хозяевами лишь на девятой минуте периода, когда защитник Либор Гайек наудачу приложился от синей линии. Терпение Галлана лопнуло очень быстро, и, не дожидаясь отправления в раздевалку, уже в ходе первого периода канадский наставник изменил все тройки нападения в топ-9.

«Почему я пошёл на такой шаг? Ну вы же понимаете почему. В этом сезоне я очень часто меняю сочетания. Я не был в восторге от подобного положения дел и хотел посмотреть, что произойдёт. Думаю, что с того момента наша игра стала складываться лучше. Но вообще-то я уже подустал менять тройки нападения», — заметил Галлан после завершения встречи.

Под занавес стартовой двадцатиминутки хозяева сумели поймать гостей в быстрой атаке — Винсент Трочек получил шайбу от Джимми Веси, вкатился в зону по левому флангу и выполнил передачу на Криса Крайдера под бросок в касание — один из лучших снайперов в истории «Рейнджерс» из выгодного положения не промахнулся. Но в середине второго периода гостям удалось восстановить перевес в две шайбы усилиями первого номера драфта НХЛ — 2019 Джека Хьюза.

А дальше настали две минуты, которые перевернули ход матча на 180 градусов. «Дьяволы» должны были заканчивать игру в тот момент, когда канадский защитник хозяев Брэйден Шнайдер в отчаянном броске с нарушением правил остановил рвавшегося к воротам Хьюза. Арбитры оценили действия Брэйдена штрафным броском, но форвард «Нью-Джерси» не смог привести приговор в действие. Упавший на лёд Шестёркин сумел остановить Хьюза и сохранил партнёрам надежду на спасение матча.

Тут же в штрафной бокс по довольно сомнительному поводу арбитры отправили Зигенталера, предоставив «Рейнджерс» возможность сыграть в большинстве. Один из лучших атакующих защитников НХЛ Адам Фокс совершил наброс от синей линии, а Трочек идеально скорректировал полёт шайбы. После заброшенной шайбы команды выстроились в центральном круге на вбрасывании — и хозяевам моментально удалась ещё одна голевая атака, которую точным броском завершил второй номер драфта НХЛ — 2019 Каапо Какко.

Шайбы Трочека и Какко разделили всего семь секунд, что является седьмым результатом в истории «Рейнджерс» по временному интервалу между двумя голами. В последний раз «синерубашечники» быстрее отличалась в начале февраля 2020-го, когда в матче регулярки с «Торонто Мэйпл Лифс» забросили две шайбы за шесть секунд.

Третий период получился максимально осторожным и небогатым на примечательные события. «Дьяволы» не хотели рисковать, боясь получить баранку в матче, в течение которого они дважды вели с преимуществом в две шайбы. В свою очередь «синерубашечники» не хотели рисковать заработанным очком во встрече, где они только благодаря спасению Шестёркина избежали счёта 1:4.

В итоге в заключительной трети основного времени команды создали всего по одному опасному моменту — бросок всё того же неугомонного Хьюза парировал российский голкипер, а защитник «рейнджеров» Райан Линдгрен в самой концовке третьего периода очень сильно промедлил и позволил игроку «Дэвилз» себя накрыть.

В схожей манере соперники действовали и в овертайме. Гости оставили за собой начало дополнительного времени, но доиграть атаку до победного гола у них не получилось. Очередной сейв Шестёркина позволил хозяевам перехватить игровую инициативу — и в решающий момент встречи своё слово сказал долгое время находившийся в тени Панарин.

На выходе из зоны американский защитник К’Андре Миллер совершил передачу на ход россиянину, которая получилась не самой точной, однако Панарин совершил ускорение, поднадавил на Томаша Татара и дождался ошибки от словацкого форварда. Шайба вернулась под контроль 31-летнего россиянина — он вкатился в чужую зону и нашёл передачей Филипа Хитила, с броском которого Ванечек справиться не сумел.

Для Панарина результативная передача стала 29-й в нынешнем сезоне НХЛ, причём 10 из них россиянин выполнил в последних шести матчах. Такая результативность позволила Артемию выйти на второе место в гонке лучших ассистентов регулярки, обойдя соотечественника Никиты Кучерова (28). Больше голевых пасов партнёрам в этом сезоне сделал только Коннор Макдэвид, в параллельном матче с «Миннесотой Уайлд» (1:2) сумевший достичь отметки в 30 результативных передач.

Передачи за восемь сезонов в НХЛ для левых форвардов № Игрок Передачи 1 Артемий Панарин 411 2 Люк Робитайл 411 3 Венсан Дамфус 370 4 Брайан Пропп 369 5 Матс Нэслунд 369 6 Мишель Гуле 365 7 Александр Овечкин 364

Помимо этого, Панарин также стал обладателем довольно примечательного рекорда НХЛ. Выполнив 411-ю голевую передачу за карьеру в лиге, Артемий досрочно повторил достижение Люка Робитайла для левых нападающих по ассистам за восемь сезонов с момента дебюта в НХЛ. И это произошло уже в середине декабря, когда до конца регулярного чемпионата остаётся сыграть ещё свыше половины матчей. В своё время канадскому форварду потребовалось сыграть 640 матчей в лиге, чтобы сделать 411 передач. Панарину хватило 538 встреч на повторение рекордного достижения Люка.

Сейчас можно только фантазировать, насколько убедительным к концу регулярки получится отрыв Панарина от Робитайла в данной номинации. Может быть, и не самой престижной, зато более-менее объективно учитывающей количество проведённых сезонов в лиге и темп выполнения передач. Хотя и тут есть исключение из правил, ведь восьмой сезон в НХЛ Овечкина оказался сокращён из-за локаута, в противном случае россиянин точно оказался бы как минимум в топ-3. При этом стоит заметить, что также и один из восьми сезонов Панарина пришёлся на коронавирусный год, когда значительная часть матчей оказалась отменена.

«Нью-Джерси» впервые в нынешнем сезоне проиграл в матче, ведя в ходе него с преимуществом в две шайбы, и также впервые за 12 матчей проиграл на выезде. Последний раз подопечные Линди Раффа уступали в гостевой игре ещё 14 октября — в первом матче сезона — «Филадельфии Флайерз». С тех пор «дьяволы» выиграли 11 выездных матчей подряд, но сегодня их серия оказалась прервана. «Рейнджерс» впервые в текущей регулярке одержали четвёртую победу подряд и продолжили выправлять своё положение в турнирной таблице, которое так сильно пошатнулось в проваленном ноябре.