Овечкин достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 11, 14.12.2022, 5:00 Чикаго 3 Вашингтон 7

ТАСС, 14 декабря. «Вашингтон» в среду победил «Чикаго» со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (1, 9, 47-я минуты), Тревор ван Римсдайк (25), Ник Дауд (38), Энтони Манта (49) и Дмитрий Орлов (60), у проигравших отличились Тайлер Джонсон (20), Джонатан Тэйвз (32) и Макс Доми (59).

Овечкин записал на свой счет и одну голевую передачу. Российский форвард сделал 29-й хет-трик в карьере и стал третьим игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах. В списке лучших снайперов в истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Капитан «Вашингтона» в 136-й раз в карьере открыл счет в матче, побив рекорд лиги, который принадлежал Яромиру Ягру (135). В текущем сезоне на счету Овечкина 34 очка (20 шайб + 14 передач).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l51UzXHrbSk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 11, 14.12.2022, 3:00 Тампа-Бэй 6 Сиэтл 2

Защитник Орлов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Результативной передачей в матче отметился и российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. В следующем матче «Вашингтон» 16 декабря дома сыграет с «Далласом».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров в домашнем матче с «Сиэтлом» (6:2) отдал три голевые передачи. Он установил рекорд клуба по достижению отметки в 400 передач (всего на счету россиянина 401 точный пас) за наименьшее количество матчей (590). Предыдущее достижение принадлежало Мартену Сан-Луи (708 матчей). Два раза ассистировал партнерам защитник «Тампы» Михаил Сергачев. Первые очки в нынешнем сезоне набрал защитник «Вегаса» Даниил Мироманов — в выездном матче с «Виннипегом» (6:5) он забил гол и отдал две передачи.