Овечкин совершил невероятное! Бомбанул хет-триком и пробил уникальное достижение — 800 голов за карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова в центре внимания. Уже в первом периоде выездного матча против «Чикаго» российский снайпер забил свой 798-й и 799-й голы в карьере, что вплотную приблизило его к отметке в 800 шайб за карьеру в НХЛ.

Первый гол был забит всего спустя 24 секунды после старта матча, благодаря передачам Джона Карлсона и Конора Шири. Благодаря этой шайбе капитан «Столичных» оказался в пределах четырех голов от Горди Хоу, который пока идет вторым снайпером в истории НХЛ. Это также позволило ему опередить Яромира Ягра по количеству первых голов в матчах (те, которые открывали счет) в истории НХЛ. Голевая серия Овечкина составила уже четыре матча, и, судя по набранной форме Александра, он поймал кураж и будет продолжать в том же духе.

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8 минут спустя Овечкин уже праздновал дубль, реализовав большинство. Этот гол остановил Овечкина в двух шагах от того, чтобы сравняться с Хоу, и в трех — от того, чтобы стать единоличным обладателем второго места в истории.

«Приятно, — сказал Овечкин во время первого перерыва. — Конечно, мы хорошо начали. Первая смена, хороший отскок. То же самое на втором голе. Нужно просто сосредоточиться на шайбе, на игре. Когда у вас есть возможность вставить это, вы должны отправлять шайбу в сетку».

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До хет-трика оставался один гол, который был оформлен в середине третьего периода. После передач Тони Манты и Евгения Кузнецова Овечкин забил свой 20-й гол в сезоне, который стал 800-м в его карьере.

Хоккеисты «Кэпиталз» покинули скамейку запасных, чтобы отпраздновать историческую шайбу. Болельщики бросали кепки на лед. Толпа «Блэкхокс» аплодировала Ови стоя и скандировала «Ови». Он отсалютовал публике два раза.

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