Овечкин совершил невероятное! Бомбанул хет-триком и пробил уникальное достижение — 800 голов за карьеру
Такого в НХЛ не случалось 27 лет.
Такого в НХЛ не случалось 27 лет.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова в центре внимания. Уже в первом периоде выездного матча против «Чикаго» российский снайпер забил свой 798-й и 799-й голы в карьере, что вплотную приблизило его к отметке в 800 шайб за карьеру в НХЛ.
Первый гол был забит всего спустя 24 секунды после старта матча, благодаря передачам Джона Карлсона и Конора Шири. Благодаря этой шайбе капитан «Столичных» оказался в пределах четырех голов от Горди Хоу, который пока идет вторым снайпером в истории НХЛ. Это также позволило ему опередить Яромира Ягра по количеству первых голов в матчах (те, которые открывали счет) в истории НХЛ. Голевая серия Овечкина составила уже четыре матча, и, судя по набранной форме Александра, он поймал кураж и будет продолжать в том же духе.
8 минут спустя Овечкин уже праздновал дубль, реализовав большинство. Этот гол остановил Овечкина в двух шагах от того, чтобы сравняться с Хоу, и в трех — от того, чтобы стать единоличным обладателем второго места в истории.
«Приятно, — сказал Овечкин во время первого перерыва. — Конечно, мы хорошо начали. Первая смена, хороший отскок. То же самое на втором голе. Нужно просто сосредоточиться на шайбе, на игре. Когда у вас есть возможность вставить это, вы должны отправлять шайбу в сетку».
До хет-трика оставался один гол, который был оформлен в середине третьего периода. После передач Тони Манты и Евгения Кузнецова Овечкин забил свой 20-й гол в сезоне, который стал 800-м в его карьере.
Хоккеисты «Кэпиталз» покинули скамейку запасных, чтобы отпраздновать историческую шайбу. Болельщики бросали кепки на лед. Толпа «Блэкхокс» аплодировала Ови стоя и скандировала «Ови». Он отсалютовал публике два раза.
800 шайб — грандиозная отметка. 27 лет в НХЛ не случалось подобного. Уэйн Гретцки был последним игроком, забившим свой 800-й и 801-й гол — это случилось 20 марта 1994 года. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, забившим 800 голов, присоединившись к Горди Хоу и Гретцки. Сейчас Ови отстает на один гол от Хоу (801) и на 94 гола от Гретцки (894) в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Невероятно!