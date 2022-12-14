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11:51 (мск), источник: Sport24

НХЛ представила 15-минутную нарезку всех 800 голов Овечкина: видео

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 800-й гол за карьеру в НХЛ, оформив хет-трик в игре с «Чикаго» (7:3).

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Источник: Sport24

По этому случаю пресс-служба «Кэпиталз» подготовила 15-минутное видео с нарезкой всех голов россиянина в НХЛ.

Свой дебютный гол Овечкин забил 5 октября 2005-го.

В текущем сезоне на счету Овечкина 34 (20+14) очков в 31 матче.

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