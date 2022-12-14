НХЛ представила 15-минутную нарезку всех 800 голов Овечкина: видео
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 800-й гол за карьеру в НХЛ, оформив хет-трик в игре с «Чикаго» (7:3).
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 800-й гол за карьеру в НХЛ, оформив хет-трик в игре с «Чикаго» (7:3).
По этому случаю пресс-служба «Кэпиталз» подготовила 15-минутное видео с нарезкой всех голов россиянина в НХЛ.
Свой дебютный гол Овечкин забил 5 октября 2005-го.
В текущем сезоне на счету Овечкина 34 (20+14) очков в 31 матче.