Овечкин поделился эмоциями от своего хет-трика в ворота «Чикаго»

«Это было великолепно. Очевидно, что в первых двух голах мне повезло с хорошими отскоками, а при третьей Манта отдал мне хорошую передачу, я просто должен был добить шайбу. Она была на моём крюке, поэтому я знал, что просто должен протолкнуть её внутрь», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.