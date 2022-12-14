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14 декабря, источник: Lenta.Ru

Павел Буре рассказал о секрете успеха Овечкина

Чемпион мира и призер Олимпиад в составе сборной России по хоккею Павел Буре высказался об успехе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Секрет прост — правильная подготовка к сезону и неиссякаемый драйв. Посмотрите, как он радуется забитым шайбам — он по-прежнему получает удовольствие от хоккея!» — заявил Буре, назвав Овечкина образцом правильного отношения к делу.

Ранее в среду, 14 декабря, Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхокс». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу столичной команды. Таким образом, россиянин достиг отметки в 800 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов лиги канадца Горди Хоу до одного гола.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

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