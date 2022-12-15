Наши в НХЛ: Кузьменко принес победу «Ванкуверу», Капризов помог выиграть «Миннесоте»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 11, 15.12.2022, 6:00 Калгари 3 Ванкувер 4 Б

Нападающий Андрей Кузьменко внес решающий вклад в победу в гостевую победу «Ванкувер Кэнакс» над «Калгари Флеймз». Основное время игры и овертайм завершились вничью со счетом 3:3, после чего канадский клуб добился успеха по буллитам. Во втором периоде Кузьменко при счете 3:2 отдал голевую передачу Коннору Дрису, что позволило «Ванкуверу» избежать поражения. Кроме того, российский форвард исполнил решающий буллит.

Кузьменко 26 лет. Он проводит дебютный сезон в НХЛ. Предыдущие четыре сезона Кузьменко играл за петербургский СКА. В апреле он стал свободным агентом, а в июне заключил с «Ванкувером» контракт новичка и заработает $950 000 по однолетнему соглашению. На данный момент на счету Кузьменко по 13 заброшенных шайб и голевых передач в 28 матчах за «Ванкувер». Он занимает четвертое место в списке бомбардиров команды.

Наряду с Кузьменко участие в прошедшем матче приняли защитник Никита Задоров («Калгари») и нападающий Илья Михеев («Ванкувер»). Результативными действиями они не отметились.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 11, 15.12.2022, 3:30 Миннесота 4 Детройт 1

Голевая передача нападающего Кирилла Капризова позволила «Миннесоте Уайлд» разгромить «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1. Капризов провел 29-ю игру в сезоне и набрал 36-е очко по системе «гол плюс пас» (17+19). С 24 ноября по 8 декабря Капризов забивал семь матчей подряд, а сейчас продлил безголевую серию, которая составляет уже четыре игры.