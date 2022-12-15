Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России

«В России никто не любит москвичей. А в Москве никто не любит людей из России. В Москве человек будет снимать квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки», — рассказал Задоров. Он добавил, что российская столица очень страдает из-за пробок.

В июне прошлого года Задоров признался, что его не устраивает состояние российской экономики, которое он охарактеризовал как «шаткое». Игрок отметил, что Россия зависит от цены на нефть, а в стране «ничего не производят», кроме натуральных ресурсов.