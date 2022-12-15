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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгар Флеймс» Никита Задоров рассказал об отношении к москвичам жителей других российских регионов. Игрок высказался на канале Spittin' Chiclets в YouTube.

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Источник: Reuters

«В России никто не любит москвичей. А в Москве никто не любит людей из России. В Москве человек будет снимать квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки», — рассказал Задоров. Он добавил, что российская столица очень страдает из-за пробок.

В июне прошлого года Задоров признался, что его не устраивает состояние российской экономики, которое он охарактеризовал как «шаткое». Игрок отметил, что Россия зависит от цены на нефть, а в стране «ничего не производят», кроме натуральных ресурсов.

Уроженец Москвы Задоров в нынешнем сезоне провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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