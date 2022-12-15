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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В США предложили назвать индивидуальный приз в НХЛ в честь Дацюка

В США предложили учредить новый индивидуальный приз, который будет вручаться по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте американского издания The Athletic.

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Источник: РИА "Новости"

Награду предлагается вручать лучшему плеймейкеру лиги. Назвать ее хотят в честь российского центрфорварда Павла Дацюка.

«Что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Дацюка в его лучшей форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты», — говорится в статье. Журналисты также отметили, что иногда эпизод, который предшествовал голу, лучше самого гола.

Павел Дацюк с 2001 по 2016 год выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс». Форвард вместе с командой дважды выиграл Кубок Стэнли. В январе 2017-го россиянина включили в список 100 величайших игроков в истории лиги.

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