В США предложили назвать индивидуальный приз в НХЛ в честь Дацюка

«Что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Дацюка в его лучшей форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты», — говорится в статье. Журналисты также отметили, что иногда эпизод, который предшествовал голу, лучше самого гола.