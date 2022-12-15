На Овечкине в Америке заработают миллионы! Русский снайпер запустил свой бренд в честь великой гонки за Гретцки

800 шайб в карьере Александра Овечкина — это не просто часть хоккейной истории и большое событие в чемпионате НХЛ. Это большой медиа-проект, из которого в Северной Америке хотят выжить максимум. После матча с «Чикаго», в котором капитан «Вашингтона» оформил хет-трик и забил 800-й гол в своей карьере, став только третьим человеком на планете, которому удавалось это сделать, в социальных сетях и СМИ вышло сотни и тысячи разных заметок на эту тему.

Статистический портал НХЛ подготовил коллаж, на котором изображены все 165 энхаэловских вратарей, которым забивал Овечкин. Бродкастер лиги и медиагигант ESPN выпустил мультимедийный сюжет, посвященный этому событию. По ходу повествования демонстрируются различные графики, а также предоставляются текстовые заметки об отдельных историях, связанных с Ови. Известный валлийский художник Натан Уайберн, который создает портреты знаменитостей и образы поп-культуры, используя нетрадиционные материалы, сделал и изображение Александра. В честь 800 шайб Овечкина он изобразил хоккеиста, вместо кисти использовал шайбу. 800 мазков и готово.

Но и это не все. Маркетинговая команда, сотрудничающая с российской звездой, сообщила ESPN, что Овечкин зарегистрировал торговую марку «THE GR8 CHASE» («Великая погоня». — Прим. ред.), в честь его гонки за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Семья Овечкина принимала активное участие в создании логотипа, а также названия торговой марки. «THE GR8 CHASE» — это тройной смысл, отсылающий к прозвищу Овечкина («Великая восьмерка»), прозвищу Гретцки («Великий») и погоне Овечкина за историческим достижением. Первый этап внедрения торговой марки «THE GR8 CHASE» включает в себя лицензионные продукты, которые будут доступны уже на следующей домашней игре «Кэпиталз» 16 декабря против «Далласа».

Источник: ESPN

В игре со «Старз» Ови может догнать или даже обогнать Горди Хоу, который с 801 голом идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. У лидера Гретцки — 894 шайб. Но и эта вершина, кажется, через несколько лет покорится россиянину. К этому событию НХЛ уже готовится. Новая торговая марка «THE GR8 Chase» — это часть большого коммерческого хода лиги, «Кэпиталз» и самого Александра, которая создана для маркетингового сопровождения этой уникальной гонки. Для лиги это знаковое событие. Никто из действующих хоккеистов пока не выглядит тем, кто способен повторить путь Овечкина.

274 — Остон Мэттьюз

265 — Коннор Макдэвид

259 — Давид Пастрняк

Есть сомнения, что кто-то из них дотянет до 800 шайб. Значит, сейчас нужно выжимать максимум из события, которое будет одним из главных во всей истории хоккея.

Интересно, что большинство проектов по созданию личного бренда хоккеистов, как правило, проваливались. Ни один из хоккеистов, выступающих сейчас в НХЛ, не может похвастаться своим брендом, который мог бы конкурировать на равных с марками, не связанными с именами спортсменов. Неудачи личных брендов связаны с отсутствием системной работы и полноценной стратегии со стороны хоккеистов и людей, которые их окружают. Но в данном случае с Овечкиным все должно быть по-другому.

Алекс был рожден для того, чтобы стать звездой и бить рекорды, которые, казалось, невозможно побить. Все, что связано с ним, приковывает внимание. Его джерси все годы его выступления за «Вашингтон» — самые продаваемые в клубном магазине.

Когда Овечкин забил 800-й гол, дворец в Чикаго взорвался аплодисментами. Чужой дворец! В чужих дворцах кепки никогда или почти никогда на лед не бросают. А тут бросали. Сложно поверить, что атрибутика Александра «THE GR8 Chase» не будет пользоваться спросом. Скорее уже на матче с «Далласом» будет полный sold out. На имени Овечкин в Америке зарабатывали и будут зарабатывать миллионы долларов.