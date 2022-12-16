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07:10 (мск), источник: ТАСС

Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ

По данному показателю россиянин занимает 70-е место в истории лиги.

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Источник: Reuters

ТАСС, 16 декабря. «Вашингтон» в ночь на пятницу проиграл «Далласу» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (41-я минута), Колин Миллер (43), у проигравших отличился Конор Шири (30).

Капитан хозяев Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 15-й в сезоне и 645-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он вышел на 70-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Бобби Орром. В предыдущей встрече Овечкин сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин в списке лучших снайперов в истории лиги занимает третье место, уступая Горди Хоу (801) и Уйэну Гретцки (894).

«Даллас» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона». Следующий матч столичный клуб проведет дома с «Торонто» 18 декабря. Команда занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона с 34 очками в 32 матчах. «Даллас» идет первым в Центральном дивизионе с 41 очком в 31 игре.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, проводящий первый сезон в НХЛ, забросил второй гол в чемпионате, отличившись в выездном матче с «Тампой» (1:4). У хозяев три голевые передачи отдал Никита Кучеров, который набрал очки в шестой встрече подряд и занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона с 45 очками по системе «гол +пас» (11+34). Точным пасом отметился и форвард «Тампы» Владислав Наместников. Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 28.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 10-ю шайбу и отдал 21-ю передачу в сезоне в выездном матче с «Флоридой» (4:2). В эпизоде с забитым голом российский форвард получил повреждение — шайба попала в ему в ногу после сильного броска партнера по команде и залетела в ворота. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 38. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в домашнем матче с «Сиэтлом» (3:2) забросил 16-ю шайбу в сезоне, его одноклубник вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросков из 17. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 23 в домашнем матче с «Торонто» (3:1).

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