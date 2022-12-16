Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ

ТАСС, 16 декабря. «Вашингтон» в ночь на пятницу проиграл «Далласу» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (41-я минута), Колин Миллер (43), у проигравших отличился Конор Шири (30).

Капитан хозяев Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 15-й в сезоне и 645-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он вышел на 70-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Бобби Орром. В предыдущей встрече Овечкин сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин в списке лучших снайперов в истории лиги занимает третье место, уступая Горди Хоу (801) и Уйэну Гретцки (894).

«Даллас» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона». Следующий матч столичный клуб проведет дома с «Торонто» 18 декабря. Команда занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона с 34 очками в 32 матчах. «Даллас» идет первым в Центральном дивизионе с 41 очком в 31 игре.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, проводящий первый сезон в НХЛ, забросил второй гол в чемпионате, отличившись в выездном матче с «Тампой» (1:4). У хозяев три голевые передачи отдал Никита Кучеров, который набрал очки в шестой встрече подряд и занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона с 45 очками по системе «гол +пас» (11+34). Точным пасом отметился и форвард «Тампы» Владислав Наместников. Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 28.