Кучеров обогнал Макдэвида! А вратарь Тарасов обокрал русского бомбардира, совершив сейв года

«Тампа» без особенных проблем переиграла дома «Коламбус», не дав болельщикам повода для того, чтобы усомниться в своем превосходстве. «Мундиры» лишь ненадолго смогли выровнять игру во втором периоде, когда у «Коламбуса» свой второй гол в сезоне забил молодой россиянин Кирилл Марченко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UTYfZMz18-s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главной же звездой встречи стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого получалось буквально все. Кучеров не забил, но был незаменим в подыгрыше и вел всю игру «Тампы». Он оформил ассистентский хет-трик второй матч подряд и продлил результативную серию до шести игр (1 гол, 9 передач).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AGxtFspGyko" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По количеству передач за сезон Никита обошел лучшего бомбардира сезона Коннора Макдэвида: у россиянина теперь 34 паса, на один больше, чем у канадца. Кучеров идет темпом, который позволяет набрать 118 баллов за регулярный чемпионат, и можно смело говорить о том, что россиянин набрал максимально боевую форму.

Единственным, кто смог остановить Кучерова и не дал россиянину забить, был Даниил Тарасов. Вратарь «Коламбуса» сделал невероятный сейв, который уже стали называть «спасением года». Кучеров был абсолютно один перед пустым углом ворот, завершая массированную атаку «Тампы», но Тарасов в каком-то невероятном прыжке смог остановить шайбу на самой линии.