Кросби «подстрелил» Малкина! Русский бомбардир забил, но получил травму после броска звезды НХЛ

Гостевой матч против «Флориды» не стал для «Питтсбурга» чем-то особенно сложным. Да, «Пингвины» пропустили первыми, не уследив за Райаном Ломбергом в начале первого периода, но затем все встало на свои места. Во втором периоде «Питтсбург» забил сначала в меньшинстве, затем — в большинстве, а в середине третьего периода у гостей несколько курьезным образом отличился Евгений Малкин.

Курьезным — потому что россиянин мало сделал для того, чтобы отправить шайбу в ворота. Он дежурил на дальней штанге при розыгрыше численного преимущества и просто оказался на пути шайбы, которую с дальней дистанции запульнул Сидни Кросби. Шайба срикошетила от Малкина в ворота и этот гол позволил «Питтсбургу» увеличить преимущество в счете. Более того, он стал победным, но дался «Пингвинам» дорогой ценой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SV67XXxaIJc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бросок Кросби получился очень сильным и вышло так, что Сидни невольно нанес Малкину травму. Шайба попала в колено и удар получился очень болезненным, так как Малкин с трудом покинул площадку.

«Пока у меня нет новостей о состоянии здоровья Евгения. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Предварительный прогноз был позитивным. Будем надеяться, что все обойдется», — сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.