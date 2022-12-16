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10:33 (мск), источник: Sport24

Кросби «подстрелил» Малкина! Русский бомбардир забил, но получил травму после броска звезды НХЛ

Евгений набрал два очка, но не смог доиграть встречу.

Флорида
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Источник: AP 2022

Гостевой матч против «Флориды» не стал для «Питтсбурга» чем-то особенно сложным. Да, «Пингвины» пропустили первыми, не уследив за Райаном Ломбергом в начале первого периода, но затем все встало на свои места. Во втором периоде «Питтсбург» забил сначала в меньшинстве, затем — в большинстве, а в середине третьего периода у гостей несколько курьезным образом отличился Евгений Малкин.

Курьезным — потому что россиянин мало сделал для того, чтобы отправить шайбу в ворота. Он дежурил на дальней штанге при розыгрыше численного преимущества и просто оказался на пути шайбы, которую с дальней дистанции запульнул Сидни Кросби. Шайба срикошетила от Малкина в ворота и этот гол позволил «Питтсбургу» увеличить преимущество в счете. Более того, он стал победным, но дался «Пингвинам» дорогой ценой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бросок Кросби получился очень сильным и вышло так, что Сидни невольно нанес Малкину травму. Шайба попала в колено и удар получился очень болезненным, так как Малкин с трудом покинул площадку.

«Пока у меня нет новостей о состоянии здоровья Евгения. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Предварительный прогноз был позитивным. Будем надеяться, что все обойдется», — сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

«Никогда не хочется смотреть на подобное, как после твоего броска падает партнер. Все выглядело так, что шайба попала в незащищенное место, а это очень больно. Такое бывает, но, конечно, никто не делает подобное специально», — добавил Кросби.

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Флорида
2:4
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Питтсбург
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