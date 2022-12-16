Кросби «подстрелил» Малкина! Русский бомбардир забил, но получил травму после броска звезды НХЛ
Евгений набрал два очка, но не смог доиграть встречу.
Евгений набрал два очка, но не смог доиграть встречу.
Гостевой матч против «Флориды» не стал для «Питтсбурга» чем-то особенно сложным. Да, «Пингвины» пропустили первыми, не уследив за Райаном Ломбергом в начале первого периода, но затем все встало на свои места. Во втором периоде «Питтсбург» забил сначала в меньшинстве, затем — в большинстве, а в середине третьего периода у гостей несколько курьезным образом отличился Евгений Малкин.
Курьезным — потому что россиянин мало сделал для того, чтобы отправить шайбу в ворота. Он дежурил на дальней штанге при розыгрыше численного преимущества и просто оказался на пути шайбы, которую с дальней дистанции запульнул Сидни Кросби. Шайба срикошетила от Малкина в ворота и этот гол позволил «Питтсбургу» увеличить преимущество в счете. Более того, он стал победным, но дался «Пингвинам» дорогой ценой.
Бросок Кросби получился очень сильным и вышло так, что Сидни невольно нанес Малкину травму. Шайба попала в колено и удар получился очень болезненным, так как Малкин с трудом покинул площадку.
«Пока у меня нет новостей о состоянии здоровья Евгения. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Предварительный прогноз был позитивным. Будем надеяться, что все обойдется», — сказал после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
«Никогда не хочется смотреть на подобное, как после твоего броска падает партнер. Все выглядело так, что шайба попала в незащищенное место, а это очень больно. Такое бывает, но, конечно, никто не делает подобное специально», — добавил Кросби.