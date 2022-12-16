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09:14 (мск), источник: Sport24

Овечкин догнал легенду НХЛ Бобби Орра! Но забить и стать вторым снайпером в истории пока не получилось

Голевая передача — тоже хорошо, но от Ови ждут не этого.

Вашингтон
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Источник: Reuters

Еще в конце ноября попадание «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф находилось под большим вопросом — дела шли не слишком удачно, а поражений было больше, чем побед. Но прошел месяц и теперь «Столичные» летят высоко. У «Кэпиталз» была в активе победная серия из пяти матчей, и это возродило их сезон. Александр Овечкин тоже «сел на обогреватель» и в предыдущем матче с «Чикаго» добрался до отметки в 800 голов.

Знаменитый защитник Пи Кей Суббан в телевизионном интервью перед игрой «Вашингтона» с «Далласом» даже предположил, что Овечкин может закончить карьеру с 1 000 голов в активе.

Впрочем, для того, чтобы добраться до второго места в истории и догнать Горди Хоу, а заодно сделать шаг к тысяче, надо было забивать «Далласу», а именно этого Овечкин сделать не сумел. Хотя обстановка на стадионе «Кэпиталз» была самой праздничной и восторженной: сын снайпера Сергей Овечкин поменял ставший знаменитым счетчик голов своего папы, обнародовав цифру 800. Александр, который в этот момент сидел на скамейке запасных, широко улыбнулся, увидев сына за работой.

Вся арена восторженно приветствовала капитана команды и его исторический рубеж, однако открыть девятую сотню своих голов он пока не сумел. С «Далласом» он 5 раз бросил в створ ворот Джейка Эттингера (72 сейва из 73 в двух матчах против «Вашингтона» в нынешнем сезоне), но смог заработать лишь передачу, поучаствовав в голе Конора Шири. Передача на дальнюю штангу была хороша, но эта шайба «Кэпиталз» оказалась единственной в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» проиграл, хотя сделал на 20 бросков больше соперника. Овечкин сравнялся по количеству голевых передач с легендарным защитником Бобби Орром (645), и теперь занимает 70-е место в истории НХЛ по этому показателю. Но второе место по голам Горди Хоу пока осталось нетронутым.

«У соперника было два-три момента за последние 40 минут матча, но мы проиграли. Это очень обидно, потому что играли правильно», — констатировал главный тренер «Столичных» Питер Лавиолетт.

Вашингтон
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