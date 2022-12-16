Гол Тарасенко за 20 секунд до сирены принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ

В составе «блюзменов» отличились Джордан Кайру (7-я минута), Роберт Томас (52) и Владимир Тарасенко (60), забросивший шайбу при игре в меньшинстве за 20 секунд до финальной сирены. Его партнеры по команде Иван Барбашев и Павел Бучневич отдали по одной результативной передаче. У «нефтяников» голами отметились Зак Хайман (2), Коннор Макдэвид (25), Кайлер Ямамото (51). Победу «Сент-Луису» в серии буллитов принес точный бросок Кайру. Тарасенко свою попытку не реализовал.