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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Тарасенко за 20 секунд до сирены принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» в серии буллитов победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Сент-Луис
Эдмонтон
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Источник: Reuters

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе «блюзменов» отличились Джордан Кайру (7-я минута), Роберт Томас (52) и Владимир Тарасенко (60), забросивший шайбу при игре в меньшинстве за 20 секунд до финальной сирены. Его партнеры по команде Иван Барбашев и Павел Бучневич отдали по одной результативной передаче. У «нефтяников» голами отметились Зак Хайман (2), Коннор Макдэвид (25), Кайлер Ямамото (51). Победу «Сент-Луису» в серии буллитов принес точный бросок Кайру. Тарасенко свою попытку не реализовал.

«Сент-Луис» (29 очков, 30 матчей) занимает пятое место в Центральном дивизионе. «Эдмонтон» (35 очков, 31 игра) идет на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В другой игре «Баффало» на выезде взял верх над «Колорадо» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился ассистентским дублем и стал третьей звездой матча.

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Эдмонтон
3:4Б
1:1, 1:0, 1:2, 0:0
Сент-Луис
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