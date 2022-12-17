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00:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкина признали игроком недели по версии профсоюза НХЛ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

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Источник: Reuters

За неделю российский форвард набрал 8 очков (5 голов + 3 передачи) в четырех матчах регулярного чемпионата. Во вторник 37-летний Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) и стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 800 шайб в регулярных чемпионатах. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801).

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли.

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