Капризов бьет свои же рекорды! Отдал гениальный пас и обескуражил вратаря соперников на пятачке

Результативная серия Кирилла Капризова прервалась на отметке в 14 игр совсем недавно в матче против «Ванкувера», но россиянин мгновенно начал новую. С «Эдмонтоном» и «Детройтом» он ограничивался одной голевой передачей, а в матче с «Чикаго», следуя недавним заветам Овечкина, разошелся, и пополнил личный баланс на 2 (+) балла.

Началось все с великолепной передачи Кирилла на Матса Цуккарелло в начале первого периода. Россиянин заметил движение партнера к дальней штанге и сделал гениальную диагональную передачу на Цуккарелло, который принял шайбу в коньки, но затем быстро подработал и бросил неотразимо.

В середине второго периода Капризов отличился сам. Гол вышел максимально «рабочим», поскольку Кирилл «доел» эпизод на пятачке, проткнув шайбу за линию ворот Петра Мразека, не зафиксировавшего снаряд в ближнем бою. Для Кирилла это был 18-й гол в сезоне, и по количеству очков за первые 30 матчей сезона (38) он уже обогнал собственный прошлогодний рекорд, который составлял на 2 очка меньше.

А на последних минутах Кирилл набрал свое третье очко за матч, ассистировав тому же Цуккарелло, который забил в пустые ворота.

У Капризова продолжается серия из 11 домашних матчей с набранными очками. Пока что он идет на втором месте по продолжительности такой активной серии — у Митча Марнера из «Торонто» она составляет 12 игр.

Кроме этого, по очкам в среднем за матч для левых крайних нападающих Капризов — абсолютный лидер НХЛ. У него с момента начала выступлений в Северной Америке действует показатель 1,18 очка за игру. На втором месте идет Артемий Панарин (1,12 очка за матч), у Овечкина — 1,11, у Бобби Халла — 1,10, у Мишеля Гуле — 1,06.