Голы Барбашева и Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Калгари»
«Калгари Флэймз» проиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Калгари Флэймз» проиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Поединок, который прошел на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, завершился с результатом 5:2 в пользу «Блюз».
Счет в этом поединке на 5-й минуте открыл российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашев, его ассистентом выступил Роберт Томас. Также россиянин записал на свой счет голевую передачу.
Еще один российский хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Джордану Кайру, и гол, который он оформил при помощи Брэйдена Шенна и Тори Крюга.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд команды, записав на свой счет 400 голевых передач за 590 матчей. В игре регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» хоккеист отдал три результативных паса и довел число своих ассистов до 401.