Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Айлендерс
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сент-Луис
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Оттава
Хоккей. НХЛ
18.12
Вашингтон
Торонто
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Аризона
Айлендерс
54
05:00
Калгари
Сент-Луис
25
04:00
Миннесота
Чикаго
41
16.12
Колорадо
Баффало
24
16.12
Эдмонтон
Сент-Луис
Б
34
16.12
Чикаго
Вегас
14
16.12
Виннипег
Нэшвилл
ОТ
21
16.12
Бостон
Лос-Анджелес
Б
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:19 (мск), источник: Газета.Ру

Голы Барбашева и Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Калгари»

«Калгари Флэймз» проиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Калгари
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Поединок, который прошел на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, завершился с результатом 5:2 в пользу «Блюз».

Счет в этом поединке на 5-й минуте открыл российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашев, его ассистентом выступил Роберт Томас. Также россиянин записал на свой счет голевую передачу.

Еще один российский хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Джордану Кайру, и гол, который он оформил при помощи Брэйдена Шенна и Тори Крюга.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд команды, записав на свой счет 400 голевых передач за 590 матчей. В игре регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» хоккеист отдал три результативных паса и довел число своих ассистов до 401.

Читайте также
Калгари
2:5
1:1, 0:1, 1:3
Сент-Луис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ахеджакова пожаловалась, что с ней перестали здороваться коллеги
В Кремле ответили на вопрос о смене главы МИД
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь