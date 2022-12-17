Голы Барбашева и Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Калгари»

Поединок, который прошел на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, завершился с результатом 5:2 в пользу «Блюз».

Счет в этом поединке на 5-й минуте открыл российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашев, его ассистентом выступил Роберт Томас. Также россиянин записал на свой счет голевую передачу.

Еще один российский хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Джордану Кайру, и гол, который он оформил при помощи Брэйдена Шенна и Тори Крюга.