«Айлендерс» уступили «Аризоне», ведя две шайбы в ходе матча. Сорокин пропустил пять голов

Дублем в составе «Аризоны» отметился нападающий Клейтон Келлер, который упустил возможность оформить хет-трик промахнувшись мимо пустых ворот с середины площадки. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов получил травму в концовке третьего периода, псоле попадания шайбы в пах. Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 24 броска. Российский страж ворот пропустил два гола в течение 14 секунд в середине второго периода.