Макдэвид заходит на исторический сезон. Но он не будет когда-либо считаться круче Гретцки

Семь лет назад лучшим бомбардиром НХЛ стал Джейми Бенн из «Далласа», который взял «Арт Росс», набрав 87 очков за весь сезон. Через два месяца после этого «Эдмонтон» под первым номером задрафтовал Коннора Макдэвида: сейчас, в середине декабря, он уже набрал 60 очков, выбивая почти два балла за игру.

Экстраполяция такого результата на сезон из 82 игр даёт нам 158 очков за регулярку, а это 14-й результат в истории. Лишь два игрока в истории НХЛ набирали за сезон 160 баллов или больше, и их имена прекрасно известны — Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Сложно представить, что Макдэвид когда-нибудь догонит Гретцки по очкам. Хоккей — это не баскетбол, где величайший игрок в истории мог спокойно пропустить два сезона из-за желания что-то доказать в бейсболе, из-за чего не имел шансов занять первое место по очковому тоталу… У Коннора сейчас восьмой сезон в НХЛ, и он набирает 1,46 очка за игру. У Гретцки на сопоставимой отметке этот показатель был 2,4: для достижения такого темпа в современной НХЛ руководство лиги должно выпускать вратарей на игру голыми.

Впрочем, некоторым экспертам и журналистам это уже не мешает сравнивать двух игроков. «Макдэвид играет в хоккей, отличный от стиля всех остальных. Это может быть величайший игрок, который когда-либо выходил на лёд, его величие делает его фигурой, возвышающейся над остальными», — писал во время плей-офф журналист Columbus Dispatch. Даже один из главных партнёров в карьере Гретцки, Кевин Лоу, говорил, что Макдэвид крупнее и быстрее (!) Гретцки и внушает благоговейный трепет.

Сравнение двух величин прошлого — дело заведомо проигрышное из-за невозможности ввести какой-нибудь специальный коэффициент. Максимально кратко две точки зрения на это описали два великих поэта: «да, были люди в наше время» и «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Это приводит к курьёзам, когда 16-летние подростки, которые не видели игры Марадоны или Пеле, с жаром доказывают, что как раз легенды прошлого были намного круче современных икон.

У каждого из двух великих прошлого есть аспекты, которые помогали им. Гретцки в своё время приходил в НХЛ без какого-то флёра величия — например, вместо «Эдмонтона» он мог попасть в «Виннипег», но генменеджер команды посчитал, что негабаритного Гретцки просто прибьют. Даже при переходе в «Эдмонтон» Гретцки фактически был довеском при переходе полузабытых нынче фигур, про это говорил сам Уэйн.

С одной стороны, играть против жёстких громил той НХЛ, против команд типа «Бостона» или «Филадельфии» было крайне сложно. С другой стороны, частично это нивелировал уровень вратарей: с голкиперами тогда занимались крайне мало, долгое время не существовало даже специализированных тренеров вратарей, и при просмотре старых видео техника голкиперов вызывает в основном смех.

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Но и очковый багаж Макдэвида растёт на фоне мощного всплеска результативности: если в сезоне-2015/2016 средняя команда НХЛ забрасывала 2,7 шайбы за игру, то в прошлом чемпионате этот показатель составил 3,14 гола — рост на 16%. В отличие от первого локаутного сезона, НХЛ не меняла правила, а очень сильно подрезала вратарскую экипировку, и процент сейвов ухнул вниз.

Однако у вратарской гильдии НХЛ сейчас явный кризис. Востребованность русских вратарей в НХЛ объясняется не только их высоким уровнем: прямо сейчас только в России и США есть достаточно уровневых голкиперов. От чешской вратарской школы остались рожки да ножки, у шведов давний спад, новое финское поколение больше разочаровывает, а канадцы уже не первый год паникуют из-за того, что знамя Прайса и Флёри подхватить некому.



Журналист Пьер Лебрюн рассказал, что один из вратарей в разговоре с ним отметил, сколько знаменитых голкиперов ушли из лиги в последние три года. Карьеру завершили Лундквист, Раск, Луонго, Ринне, Холтби, Кроуфорд, Бишоп и так далее — а смена поколений у вратарей не так проста, как кажется, к новой лиге и новой ответственности надо привыкнуть.



Кроме того, на цифры Макдэвида огромное воздействие оказывает его игра в большинстве. Спецбригада «Эдмонтона» уже наколотила 36 шайб, и Коннор не принимал участия только в шести из них. Показательно, что четыре года назад «нефтяники» забили 31 гол в неравных составах за весь сезон: это говорит нам о том, что потрясающая эффективность спецбригады «Ойлерз» достигнута не только за счёт сочетания Макдэвида, Драйзайтля и Ньюджент-Хопкинса.

При этом, если брать очки в равных составах, Коннор в этом сезоне на три балла уступает… Сидни Кросби: легенда прошлого десятилетия ещё не ушёл на покой. Здесь доминация Коннора проявляется уже не так сильно: у него равный с Карлсоном тотал, а в спину дышат другие звёзды. Гретцки в своём историческом сезоне-1981/1982 был первым по очкам «5 на 5», опередив обладателя второго места на 47 баллов.

Если отойти от сухих цифр и пофантазировать, то представляется такая картина: если поместить Макдэвида в 80-е, то от страшных громил того времени он просто убегал бы, они бы не успевали его грохнуть. Даже сейчас, когда почти все защитники лиги достаточно быстры и умеют играть с шайбой, он проносится мимо них электричкой, которую невозможно остановить.

С другой стороны, повторимся, Гретцки приходил в НХЛ с весом 64 кг, когда менеджеры и тренеры на драфте обращали основное внимание на габариты игрока. Тем не менее этот тощий белобрысый пацан очень быстро стал доминатором за счёт в первую очередь своего интеллекта. Современная НХЛ, где ценится ум, а не габариты, техника, а не сила, подошла бы Уэйну не меньше, чем она подходит Коннору — а то даже и больше.

Не забудем и про культурное влияние: для имиджа НХЛ в своё время белозубый блондин Гретцки сделал очень много: на такого аккуратиста и детей сводить можно, в отличие от стереотипных канадских дровосеков, которые дубасили друг друга клюшками. Харизма Макдэвида, увы, недотягивает даже до 10% от условного Овечкина — и маловероятно, что серый вне льда Коннор будет восприниматься на уровне Уэйна.

Выбил бы Макдэвид в старой лиге 200 очков? Пожалуй, да. Но Гретцки в современной НХЛ набрал бы 250.