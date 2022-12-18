«Коламбус» уступил «Бостону», несмотря на 35 сейвов Тарасова

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Давид Пастрняк (8-я минута), Давид Крейчи (38), Тейлор Холл (53) и Томаш Носек (54). У гостей отличился Бун Дженнер (35) и Патрик Лайне (55). Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков.