«Коламбус» уступил «Бостону», несмотря на 35 сейвов Тарасова

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Давид Пастрняк (8-я минута), Давид Крейчи (38), Тейлор Холл (53) и Томаш Носек (54). У гостей отличился Бун Дженнер (35) и Патрик Лайне (55). Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков.
«Бостон» (50 очков, 30 матчей) возглавляет Атлантический дивизион. «Коламбус» (22 очка, 30 игр) идет на восьмой строчке в Столичном дивизионе.
В другой игре «Оттава» в гостях победила «Детройт» — 6:3 (2:2, 1:1, 3:0).