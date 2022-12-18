Овечкин мощным силовым приемом выбросил канадца за пределы площадки
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во втором периоде капитан «столичных» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. Российский форвард мощно вынес канадского защитника «Торонто» Конора Тимминса за пределы площадки на скамейку «Вашингтона».
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин результативными действиями не отметился и совершил шесть хитов.