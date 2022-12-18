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08:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Даллас»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась в овертайме в пользу хозяев — 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0). В составе «Каролины» шайбы в основное время забросили Стефан Ноэсен (7-я минута), российский форвард Андрей Свечников (18), Теуво Терявяйнен (34) и Сет Джарвис (43). Победным голом в овертайме отметился Мартин Нечас (63). У «Далласа» отличились Джо Павелски (19), Джейми Бенн (26), Тайлер Сегин (50) и Яни Хаканпяя (51).

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников также записал на свой счет голевую передачу. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов очков не набрал.

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Каролина
5:4ОТ
2:1, 1:1, 1:2
Даллас
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