Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Даллас»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась в овертайме в пользу хозяев — 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0). В составе «Каролины» шайбы в основное время забросили Стефан Ноэсен (7-я минута), российский форвард Андрей Свечников (18), Теуво Терявяйнен (34) и Сет Джарвис (43). Победным голом в овертайме отметился Мартин Нечас (63). У «Далласа» отличились Джо Павелски (19), Джейми Бенн (26), Тайлер Сегин (50) и Яни Хаканпяя (51).