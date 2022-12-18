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06:00
Вегас
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05:00
Аризона
Баффало
25
05:00
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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» с Георгиевыми и Ничушкиным обыграл «Нэшвилл»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Клуб «Колорадо Эвеланш», за который выступают российский голкипер Александр Георгиев и нападающий Валерий Ничушкин, обыграл на своем льду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Колорадо
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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Микко Рантанен (29-я минута), Алекс Ньюхук (40) и Кейл Макар (60). У гостей отличился Мэтт Дюшен (44).

Георгиев совершил в матче 25 сэйвов. Ничушкин отметился результативной передачей. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин очков в этой игре не набрал.

В другом матче дня клуб «Баффало Сейбрз» переиграл на выезде «Аризону Койотис» со счетом 5:2. У победителей дубль оформил Джефф Скиннер (7 и 37), еще по шайбе забросили Тейдж Томпсон (51), Тайсон Джост (59) и Кайл Окпосо (60). У хозяев отличились Шейн Гостисбеер (4) и Барретт Хэйтон (33).

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Колорадо
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Нэшвилл
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