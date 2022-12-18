«Колорадо» с Георгиевыми и Ничушкиным обыграл «Нэшвилл»

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Микко Рантанен (29-я минута), Алекс Ньюхук (40) и Кейл Макар (60). У гостей отличился Мэтт Дюшен (44).

Георгиев совершил в матче 25 сэйвов. Ничушкин отметился результативной передачей. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин очков в этой игре не набрал.