«Колорадо» с Георгиевыми и Ничушкиным обыграл «Нэшвилл»

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Микко Рантанен (29-я минута), Алекс Ньюхук (40) и Кейл Макар (60). У гостей отличился Мэтт Дюшен (44).
Георгиев совершил в матче 25 сэйвов. Ничушкин отметился результативной передачей. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин очков в этой игре не набрал.
В другом матче дня клуб «Баффало Сейбрз» переиграл на выезде «Аризону Койотис» со счетом 5:2. У победителей дубль оформил Джефф Скиннер (7 и 37), еще по шайбе забросили Тейдж Томпсон (51), Тайсон Джост (59) и Кайл Окпосо (60). У хозяев отличились Шейн Гостисбеер (4) и Барретт Хэйтон (33).