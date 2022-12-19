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11:01 (мск), источник: Sport24

Настоящий наследник Овечкина и Малкина! Капризов без устали разрывает НХЛ, у него уже 200 очков в лиге

Играет на уровне первых номеров драфта.

Миннесота
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Источник: Reuters

Если за первый месяц сезона с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым дважды случались неприятности, когда он не набирал очки в двух матчах подряд, то далее с подобными сухими «сериями» было покончено. Начиная с 9 ноября, «Уайлд» провели в регулярном чемпионате НХЛ 19 матчей и лишь раз (!) сибирский самородок покинул лед без набранных баллов. Просто фантастическая статистика!

Неудивительно, что когда в гости к такому разгоряченному нападающему приезжает команда уровня «Оттавы», которая плетется на дне Атлантического дивизиона и к близко ко дну общей таблице лиги, то в расписании Капризова значится подвиг по расписанию. Он его и совершил в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

На этот подвиг у Кирилла ушла ровно половина игры. Сначала он упаковал шайбу в пустой угол после шикарного поперечного паса Матса Зукарелло.

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Затем россиянин и швед поменялись местами — Кирилл заработал балл за передачу, а Матс забил.

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Ну и наконец в третьем голевом эпизоде Капризов вывел «1 в 0» с вратарем «Сенаторз» защитника Джареда Сперджена и тот момент реализовал.

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31 матч, 19 голов, 42 очка — такой стала статистика русского гения в регулярке-22/23. А еще именно в этой встрече Кирилл добрался до отметки в 200 очков в НХЛ. Сделал он это быстрее, чем, например, Коннор Макдэвид, а за всю историю лиги более «скорострельными» оказывались лишь три человека — Сидни Кросби, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Кирилл продолжает завоевывать хоккейную Америку, на третий сезон его выступления там можно смело утверждать — ничего невозможного для воспитанника новокузнецкого «Металлурга» нет! А еще стоит позавидовать «Миннесоте», которая вытащила такой бриллиант под 135-м номером. Ведь на картинке выше Капризов находится в компании четырех 1-х и одного 2-го номеров драфта. Удивительная метаморфоза.

Миннесота
4:2
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Оттава
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