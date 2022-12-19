Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Калгари
25
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Виннипег
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Рейнджерс
17
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Питтсбург
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Сан-Хосе
Калгари
25
04:00
Сиэтл
Виннипег
32
03:00
Чикаго
Рейнджерс
17
01:00
Каролина
Питтсбург
32
18.12
Миннесота
Оттава
42
18.12
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Б
32
18.12
Ванкувер
Виннипег
15
18.12
Вегас
Айлендерс
25
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:25 (мск), источник: ТАСС

Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков в чемпионатах НХЛ

Российский нападающий отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче против «Оттавы» и был признан первой звездой встречи.

Миннесота
Оттава
Рейнджерс
Чикаго
Каролина
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 11, 18.12.2022, 22:00

Миннесота4Оттава2

ТАСС, 19 декабря. «Миннесота» одержала пятую победу подряд, обыграв со счетом 4:2 «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье вечером.

У победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (9-я минута), Матс Цуккарелло (22), Джаред Спёрджон (30), Фредерик Годро (60), у проигравших — Марк Кастелич (45), Клод Жиру (59). Капризов также сделал две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Российский нападающий набрал 201 очко (93 шайбы + 108 передач) в 167 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и обошел по этому показателю Брайана Ролстона, который, выступая за «Миннесоту», достиг отметки в 200 очков за 239 игр. Быстрее Капризова 200 баллов набирали только Сидни Кросби из «Питтсбурга» (142 матча), Александр Овечкин из «Вашингтона» (165) и Евгений Малкин из «Питтсбурга» (166).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 12, 19.12.2022, 3:00

Чикаго1Рейнджерс7

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в 31 матче 38 очков. «Оттава» с 30 очками в 31 игре идет седьмой в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Миннесота» на выезде встретится с «Анахаймом» 22 декабря, «Оттава» днем ранее на выезде сыграет с «Виннипегом».

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в выездном матче против «Чикаго» (7:1), его признали первой звездой встречи. Он стал третьим россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне, ранее это удалось сделать Никите Кучерову из «Тампы» (47) и Капризову (42). Одноклубник Панарина вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30. Нападающий нью-йоркской команды Виталий Кравцов забросил вторую шайбу в сезоне.

«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2. Нападающий гостей Малкин отдал результативную передачу, теперь на его счету 1 178 очков в 1 012 матчах НХЛ. Он сократил отставание от Сергея Федорова, на счету которого 1 179 очков в 1 248 играх, в списке лучших российских бомбардиров лиги. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска из 25.

Читайте также
Каролина
3:2
0:0, 1:1, 2:1
Питтсбург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь