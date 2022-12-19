Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков в чемпионатах НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 11, 18.12.2022, 22:00 Миннесота 4 Оттава 2

ТАСС, 19 декабря. «Миннесота» одержала пятую победу подряд, обыграв со счетом 4:2 «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье вечером.

У победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (9-я минута), Матс Цуккарелло (22), Джаред Спёрджон (30), Фредерик Годро (60), у проигравших — Марк Кастелич (45), Клод Жиру (59). Капризов также сделал две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Российский нападающий набрал 201 очко (93 шайбы + 108 передач) в 167 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и обошел по этому показателю Брайана Ролстона, который, выступая за «Миннесоту», достиг отметки в 200 очков за 239 игр. Быстрее Капризова 200 баллов набирали только Сидни Кросби из «Питтсбурга» (142 матча), Александр Овечкин из «Вашингтона» (165) и Евгений Малкин из «Питтсбурга» (166).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 12, 19.12.2022, 3:00 Чикаго 1 Рейнджерс 7

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в 31 матче 38 очков. «Оттава» с 30 очками в 31 игре идет седьмой в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Миннесота» на выезде встретится с «Анахаймом» 22 декабря, «Оттава» днем ранее на выезде сыграет с «Виннипегом».

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в выездном матче против «Чикаго» (7:1), его признали первой звездой встречи. Он стал третьим россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне, ранее это удалось сделать Никите Кучерову из «Тампы» (47) и Капризову (42). Одноклубник Панарина вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30. Нападающий нью-йоркской команды Виталий Кравцов забросил вторую шайбу в сезоне.