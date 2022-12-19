Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков в чемпионатах НХЛ
Российский нападающий отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче против «Оттавы» и был признан первой звездой встречи.
ТАСС, 19 декабря. «Миннесота» одержала пятую победу подряд, обыграв со счетом 4:2 «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье вечером.
У победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (9-я минута), Матс Цуккарелло (22), Джаред Спёрджон (30), Фредерик Годро (60), у проигравших — Марк Кастелич (45), Клод Жиру (59). Капризов также сделал две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Российский нападающий набрал 201 очко (93 шайбы + 108 передач) в 167 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и обошел по этому показателю Брайана Ролстона, который, выступая за «Миннесоту», достиг отметки в 200 очков за 239 игр. Быстрее Капризова 200 баллов набирали только Сидни Кросби из «Питтсбурга» (142 матча), Александр Овечкин из «Вашингтона» (165) и Евгений Малкин из «Питтсбурга» (166).
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в 31 матче 38 очков. «Оттава» с 30 очками в 31 игре идет седьмой в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Миннесота» на выезде встретится с «Анахаймом» 22 декабря, «Оттава» днем ранее на выезде сыграет с «Виннипегом».
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в выездном матче против «Чикаго» (7:1), его признали первой звездой встречи. Он стал третьим россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне, ранее это удалось сделать Никите Кучерову из «Тампы» (47) и Капризову (42). Одноклубник Панарина вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30. Нападающий нью-йоркской команды Виталий Кравцов забросил вторую шайбу в сезоне.
«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2. Нападающий гостей Малкин отдал результативную передачу, теперь на его счету 1 178 очков в 1 012 матчах НХЛ. Он сократил отставание от Сергея Федорова, на счету которого 1 179 очков в 1 248 играх, в списке лучших российских бомбардиров лиги. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска из 25.