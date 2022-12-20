Овечкин превзошёл легендарного Орра по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В первом периоде «Детройту» удалось забросить две безответные шайбы в ворота столичной команды, однако во втором периоде «Кэпиталз» удалось отыграться — Ник Дауд за 11 игровых секунд дважды поразил ворота «Детройта». В первый раз ему ассистировали россиянин Александр Овечкин и Николя Обе-Кюбель, а во второй — Ник Дженсен.

Голевая передача Овечкина стала 646-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ и превзошёл легендарного Бобби Орра, у которого 645 передач за карьеру.