Овечкин сделал подарок сыновьям Горди Хоу

Братья посетили матч «Вашингтона» и «Детройт Ред Уингз», который состоялся в столице США и прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме (4:3), Овечкин отметился голевой передачей. После матча Овечкин подписал свои клюшки для братьев Хоу и подарил их им.

В этой игре россиянин в случае заброшенной шайбы мог выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с Горди Хоу (801 гол). Однако Овечкин голом не отметился, он занимает третье место в рейтинге (800 голов). Рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатов является Уэйн Гретцки (894).