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08:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин сделал подарок сыновьям Горди Хоу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с сыновьями прославленного канадца Горди Хоу Марком и Марти.

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Источник: Washington Capitals

Братья посетили матч «Вашингтона» и «Детройт Ред Уингз», который состоялся в столице США и прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме (4:3), Овечкин отметился голевой передачей. После матча Овечкин подписал свои клюшки для братьев Хоу и подарил их им.

В этой игре россиянин в случае заброшенной шайбы мог выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с Горди Хоу (801 гол). Однако Овечкин голом не отметился, он занимает третье место в рейтинге (800 голов). Рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатов является Уэйн Гретцки (894).

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Вашингтон
4:3ОТ
0:2, 2:0, 1:1
Детройт
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