Российские вратари Георгиев и Сорокин не пропустили ни одной шайбы в матче НХЛ

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Илья Сорокин, который отразил 46 бросков. 27-летний голкипер в третий раз в нынешнем сезоне сыграл «на ноль». Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков и провел второй «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.

«Колорадо» набрал 36 очков после 30 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Айлендерс» с 38 очками в 33 играх располагаются на пятой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче «Колорадо» в ночь на 22 декабря примет «Монреаль», «Айлендерс» в ночь на 23 декабря в гостях сыграют с «Рейнджерс».