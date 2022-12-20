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09:32 (мск), источник: Газета.Ру

Три передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

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Источник: AP 2022

Встреча прошла в Ванкувере на «Роджерс Арене» и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Джордан Кайр, еще по шайбе забросили Натан Уокер и Роберт Томас. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил россиянин Илья Михеев, ассистировал ему Куинн Хьюз.

В составе «блюзменов» три голевые передачи в игре отдал Владимир Тарасенко, еще один результативный пас на счету Ивана Барбашева.

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Ванкувер
1:5
0:0, 1:3, 0:2
Сент-Луис
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