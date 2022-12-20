Три передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ

Встреча прошла в Ванкувере на «Роджерс Арене» и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Джордан Кайр, еще по шайбе забросили Натан Уокер и Роберт Томас. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил россиянин Илья Михеев, ассистировал ему Куинн Хьюз.