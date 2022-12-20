Три передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».
Ванкувер
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».
Встреча прошла в Ванкувере на «Роджерс Арене» и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил Джордан Кайр, еще по шайбе забросили Натан Уокер и Роберт Томас. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил россиянин Илья Михеев, ассистировал ему Куинн Хьюз.
В составе «блюзменов» три голевые передачи в игре отдал Владимир Тарасенко, еще один результативный пас на счету Ивана Барбашева.