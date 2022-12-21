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09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Наместникова и 36 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Торонто
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Источник: Reuters

Встреча проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер.

У «Тампы» единственную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников.

Российский защитник гостей Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров результативными действиями по ходу матча отметиться не сумели. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков соперника из 38.

«Торонто Мэйпл Лифс», таким образом, смог прервать серию из двух поражений. «Тампа-Бэй Лайтнинг», соответственно, потерпела первое поражение за шесть последних матчей.

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Торонто
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Тампа-Бэй
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