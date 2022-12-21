Малкин догнал Федорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Игра завершилась победой «Пингвинз» со счетом 3:2. Игроки «Рейнджерс» открыли счет уже на первой минуте встречи (Крис Крайдер). Во втором периоде Евгений Малкин реализовал большинство и уравнял счет. Через пять минут Брайан Раст увеличил преимущество «Питтсбурга», реализовав еще одно большинство.

В заключительной 20-минутке Сидни Кросби сделал счет 3:1. В концовке встречи Крайдер оформил дубль, но на большее игроков «Рейнджерс» уже не хватило.

Стоит отметить, что для Малкина эта шайба стала 1179 очком в рамках НХЛ. Таким образом, он догнал Сергея Федорова в списке лучших российских бомбардиров лиги. Больше очков среди россиян только у Александра Овечкина (1446 очков).

Российский нападающий «Питтсбурга» продлил свою результативную серию до девяти матчей подряд. В последних девяти встречах россиянин набрал 13 очков (3+10).