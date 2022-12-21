Малкин творит историю на наших глазах! Он догнал легендарного Федорова и заставил своего тренера отрастить усы

К тому, что Александр Овечкин постоянно бьет какие-то рекорды, мы уже привыкли и уже ждем новых статистических достижений. А вот величие Евгения Малкина как-то слабо проявляется в цифрах, хотя уральский гигант уже всем и все доказал — чего стоят хотя бы три Кубка Стэнли. Однако в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и Джино получил свою порцию статистических «плюшек», причем далеко не рядовых.

В конце второго периода Малкин хлестко бросил из левого круга вбрасывания, переиграл Игоря Шестеркина и сравнял счет. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1179 очков в 1012 матчах. Таким образом он догнал Сергея Федорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, но Федоров сыграл на 200 с лишним матчей больше. Лидером этого хит-парада является Овечкин, у которого 1446 очков в 1307 матчах.

Кроме этого, Малкин продлил свою результативную серию (3+10) до 9 игр. Всего в 32 матчах сезона на его счету 33 (11+22) очка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k5g7e6_8kgI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сегодня сказал команде перед матчем, что если выиграем у “Рейнджерс”, то я отращу усы и буду носить их до Рождества. А если завтра выиграем у “Чикаго”, то буду носить из до Зимней классики. Спасибо Малкину и остальным, теперь буду как дурак ходить с усами», — хохотнул после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.