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11:24 (мск), источник: Sport24

Малкин творит историю на наших глазах! Он догнал легендарного Федорова и заставил своего тренера отрастить усы

Джино превосходит график «очко за игру».

Питтсбург
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

К тому, что Александр Овечкин постоянно бьет какие-то рекорды, мы уже привыкли и уже ждем новых статистических достижений. А вот величие Евгения Малкина как-то слабо проявляется в цифрах, хотя уральский гигант уже всем и все доказал — чего стоят хотя бы три Кубка Стэнли. Однако в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и Джино получил свою порцию статистических «плюшек», причем далеко не рядовых.

В конце второго периода Малкин хлестко бросил из левого круга вбрасывания, переиграл Игоря Шестеркина и сравнял счет. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1179 очков в 1012 матчах. Таким образом он догнал Сергея Федорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, но Федоров сыграл на 200 с лишним матчей больше. Лидером этого хит-парада является Овечкин, у которого 1446 очков в 1307 матчах.

Кроме этого, Малкин продлил свою результативную серию (3+10) до 9 игр. Всего в 32 матчах сезона на его счету 33 (11+22) очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сегодня сказал команде перед матчем, что если выиграем у “Рейнджерс”, то я отращу усы и буду носить их до Рождества. А если завтра выиграем у “Чикаго”, то буду носить из до Зимней классики. Спасибо Малкину и остальным, теперь буду как дурак ходить с усами», — хохотнул после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

«Это была очень важная победа над соперником по дивизиону. Понятно, что победы над такими командами имеют особую ценность. Мы с “Рейнджерами” хорошо знакомы и очень сильно хотели победить их», — добавил Брайан Раст.

Питтсбург
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Рейнджерс
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