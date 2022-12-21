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12:03 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь ставит на уши Америку! Кочетков творит сумасшедшие спасения и вообще не проигрывает

10 матчей подряд без поражений в основное время.

Каролина
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Источник: Reuters

Когда в конце ноября российский вратарь Петр Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной» на 4 года с кэпхитом $2 млн, казалось, что от этого события выиграли все. Голкипер получил уверенность в завтрашнем дне, клуб — таланта, который в перспективе мог стать первым номером. Эту мысль подтверждал генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл:

«Петр был чрезвычайно стабилен как в “Каролине”, так и в “Чикаго Вулвс” с момента приезда в Северную Америку в прошлом сезоне. Мы верим, что у него блестящее будущее в наших воротах, и мы рады наблюдать за тем, как он продолжает расти как личность и игрок».

Доволен был и агент игрока Дэн Мильштейн:

«Безусловно, Петр рад подписанию нового контракта с “Каролиной”. Все стороны довольны условиями этого четырехлетнего соглашения. Что касается самих переговоров, то все прошло быстро и хорошо».

Источник: Reuters

Но не прошло и месяца как стало понятно — хоккеист и его агент, похоже, продешевили. Кочетков весьма неожиданно врубил какой-то суперрежим и принялся штамповать победы. Во многом благодаря ему, «Каролина», барахлившая на финише осени, преобразилась и взлетела на первую строчку Столичного дивизиона, попутно став главным конкурентом «Бостона» в таблице Восточной конференции.

Свой яркий перформанс Петр продолжил в ночь со вторника на среду по московскому времени, в игре с «Нью-Джерси». Он буквально забетонировал ворота «Ураганов» — посмотрите, например, на это классное спасение, когда партнеры оставили его лицом к лицу с одним из «Дьяволов».

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«Каролина» закончила этот вечер победой со счетом 4:1, но эти цифры очень обманчивы — если бы не пластавшийся на последнем рубеже Кочетков, все могло сложиться совсем иначе.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот статистика, которая лишний раз подтверждает — потратив в конце ноября $8 млн, «Харрикейнз» сорварли настоящий куш:

  • Кочетков во встрече с «Нью-Джерси» совершил 37 сейвов после 38 бросков в створ.
  • Он стал 1-й звездой матча
  • Одержал 5-ю победу подряд
  • Провел 10-ю игру подряд без поражений в основное время, повторив рекорд «Каролины» среди вратарей!

Когда закончится новое соглашение с клубом из Роли, Петру будет 28 лет. Если все сложится хорошо, то свои деньги в НХЛ он еще заработает. Но не покидает ощущение, что месяц назад он совершил достаточно серьезную с финансовой точки зрения ошибку.

Каролина
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Нью-Джерси
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