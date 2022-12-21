Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»

Дублями в составе «огоньков» отметились нападающие Тайлер Тоффоли и Назем Кадри. По три результативных передачи на свой счёт записали Джонатан Юбердо и Элиас Линдхольм. Голом в составе «акул» отметился российский нападающий Александр Барабанов. Отметим, что в этой встрече «Калгари» установил клубный рекорд, уложив два гола в 30 секунд со старта матча. Это второй матч подряд между этими командами, в обоих победу одержали хоккеисты «Калгари».